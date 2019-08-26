Стали известны сроки восстановления Мбаппе

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустит от трех до четырех недель из-за травмы, передает РИА "Новости".

По информации Le Parisien, у форварда диагностировали разрыв подколенного сухожилия. Отмечается, что игрок не сможет помочь сборной Франции в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Албании и Андорры.

Француз получил повреждение в матче третьего тура чемпионата Франции против "Тулузы" (4:0). Футболист пропустит от трех до четырех недель.