Стали известны сроки восстановления Мбаппе 

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустит от трех до четырех недель из-за травмы, передает РИА "Новости".
По информации Le Parisien, у форварда диагностировали разрыв подколенного сухожилия. Отмечается, что игрок не сможет помочь сборной Франции в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Албании и Андорры.
Француз получил повреждение в матче третьего тура чемпионата Франции против "Тулузы" (4:0). Футболист пропустит от трех до четырех недель.
Ранее главный тренер французского "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о состоянии нападающих команды Мбаппе и Эдинсона Кавани.