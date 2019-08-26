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Икарди определился со своим будущим в «Интере» 

Soccer News + ещё 7 4 часа назад
Фото: Soccer News
Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди останется в клубе, несмотря на желание главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте расстаться с ним.
"Мауро отказал всем клубам ради того, чтобы остаться в "Интере". О его выборе было известно ещё в начале лета. Предложения были потрясающими, но он всем сказал "нет" ради "Интера", — сказала жена и агент аргентинца Ванда Нара.
Согласно данным СМИ, Икарди пытались купить "Ювентус", "Наполи", "Рома" и "Монако".
Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2021 года.
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