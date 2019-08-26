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Самедов рассказал о планах на будущее 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался по поводу слухов о том, что он может стать генеральным директором химкинского "Олимпа". Его слова передает ТАСС.
По словам самого экс-футболиста, он до сих пор не определился с тем, чем хочет заняться. В данный момент он отдыхает с семьей.
"В любом случае уже надо начать этим заниматься — наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером. Что касается слухов о генеральном директоре, то в "Олимпе" просто есть дружеские отношения, в каких-то вопросах я помогаю, не более того", — сообщил Самедов.
На счету Самедова титул чемпиона России в составе московского "Спартака". Также, вместе с красно-белыми, он завоевал Суперкубок страны — 2017. В активе футболиста четыре Кубка России.
В составе сборной России дошел до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" просматривал игрока "Ренна" во Франции.
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Футбол , Александр Самедов , Спартак , Зенит , ИТАР-ТАСС
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