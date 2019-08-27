Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара 

Спорт-Экспресс + ещё 26 1 час назад
Фото: Reuters
27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к единому соглашению по переходу 27-летнего бразильца в каталонскую команду.
На встрече от «Барселоны» присутствовали: технический секретарь Эрик Абидаль, исполнительный директор Оскар Грау и вице-президент Хавьер Бордас. От «ПСЖ» — спортивный директор Леонардо.
Сине-гранатовые надеются заключить сделку до 2 сентября, когда закрывается трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Неймар уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании продолжить карьеру в «Барселоне».
В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Спорт-Экспресс: последние новости
Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд: расписание и результаты ответных матчей Юрий Семин: «Миранчук в «Барселоне»? Пускай сначала с «Ростовом» хорошо сыграет» СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»?
Футбол , Оскар Грау , Эрик Абидаль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»
На матч Лиги чемпионов прикатили советский танк5
Погиб известный тренер по кикбоксингу
Минспорта оценило затраты на матчи Евро-2020 в РФ
Сёмин высказался об отъезде Миранчуков в Европу
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение