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ЦСКА не смог заполучить воспитанника «Барселоны» 

Вести.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: EPA
Московский ЦСКА не смог договориться с испанской "Севильей" о сделке по защитнику Серхи Гомесу. Представители столичных армейцев планировали взять футболиста в аренду, однако его переход в клуб из столицы России исключен.
27-летний Гомес интересовал не только ЦСКА — на игрока также претендовали "Валенсия", "Вест Хэм" и "Аталанта", однако он не хотел покидать "Севилью", сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на ElDesmarque. Теперь он, вероятно, продолжит свои выступления за андалусийцев.
Гомес является воспитанником "Барселоны" и пробыл в системе каталонцев на протяжении 14 лет. Покинул "Барсу" он в 2014 году, когда перешел в "Сельту". Игроком "Севильи" Гомес стал летом 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл 32 матча.
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