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Английская премьер-лига на Рамблер/спорте 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Отличные новости для любителей настоящего английского футбола — на Рамблер/спорте появился раздел с новостями и статистикой игр Английской премьер-лиги. В рамках трехлетнего контракта на вещание матчей АПЛ, полученного Rambler Group, мы обновили одну из самых популярных медийных вертикалей.
Рамблер
В разделе не только собираются футбольные новости, но и действует матч-центр с подробной статистикой прошедших матчей и расписанием будущих игр. В матч-центре можно следить за текстовой трансляцией матча, либо перейти на запись или живую трансляцию на Okko.sport.
Рамблер
Лучшие моменты Премьер-лиги
Футбол , Блог Рамблера
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