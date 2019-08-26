Английская премьер-лига на Рамблер/спорте

Отличные новости для любителей настоящего английского футбола — на Рамблер/спорте появился раздел с новостями и статистикой игр Английской премьер-лиги. В рамках трехлетнего контракта на вещание матчей АПЛ, полученного Rambler Group, мы обновили одну из самых популярных медийных вертикалей.

Рамблер

В разделе не только собираются футбольные новости, но и действует матч-центр с подробной статистикой прошедших матчей и расписанием будущих игр. В матч-центре можно следить за текстовой трансляцией матча, либо перейти на запись или живую трансляцию на Okko.sport.