Черчесов считает Дзюбу лучше Чалова

Специалист отметил, что тренерский штаб принял решение оставить форварда для участия в матчах квалификации молодежного первенства континента, потому что не планируется в основной состав первой сборной.

Также Черчесов ответил на вопрос, почему Чалов не рассматривается в качестве игрока основы.

"Дзюба — наш капитан команды, для нас он лучше, чем Чалов", — цитирует Черчесова ТАСС.

6 сентября сборная России встретится в Глазго с командой Шотландии, а 9 сентября в Калининграде сыграет с Казахстаном.

Ранее Черчесов объяснил выбор игроков на матчи отбора Евро-2020.