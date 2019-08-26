Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов считает Дзюбу лучше Чалова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил причину невызова в национальную команду нападающего московского ЦСКА Федора Чалова.
Специалист отметил, что тренерский штаб принял решение оставить форварда для участия в матчах квалификации молодежного первенства континента, потому что не планируется в основной состав первой сборной.
Также Черчесов ответил на вопрос, почему Чалов не рассматривается в качестве игрока основы.
"Дзюба — наш капитан команды, для нас он лучше, чем Чалов", — цитирует Черчесова ТАСС.
6 сентября сборная России встретится в Глазго с командой Шотландии, а 9 сентября в Калининграде сыграет с Казахстаном.
Ранее Черчесов объяснил выбор игроков на матчи отбора Евро-2020.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Черчесов определился с составом сборной России на отборочные матчи Евро-2020 Мбаппе и Кавани травмировались во время матча "ПСЖ" - "Тулуза" ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов
Футбол , Станислав Черчесов , Федор Чалов , ЦСКА , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полузащитник «Интера» может перейти в «Локомотив»
Черчесов объяснил выбор игроков на матчи отбора Евро-2020
«Зенит» нацелился на игрока «Порту»1
Стали известны сроки восстановления Мбаппе
Икарди определился со своим будущим в «Интере»
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение