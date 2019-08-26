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У Дмитрия Комбарова диагностировали отек мышцы бедра 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
У защитника самарского футбольного клуба Крылья Советов Дмитрия Комбарова диагностирован отек приводящей мышцы бедра по итогам обследования.
"Дмитрий прошел обследование в Москве, у него диагностирован отек приводящей мышцы, там обнаружен воспалительный процесс. Насчет участия Комбарова в матче следующего тура сказать пока ничего нельзя", — цитирует ТАСС врача команды Кюри Чачаева.
Напомним, 32-летний Комбаров получил травму и был заменен на 15-й минуте матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского Спартака (1:2), за который выступал ранее.
В следующем туре самарские Крылья Советов 30 августа примут московское Динамо.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Николай Комличенко высказался об интересе со стороны клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Футбол , Николай Комличенко , Дмитрий Комбаров , Спартак , Крылья Советов , Динамо , ИТАР-ТАСС
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