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40-летний Тимощук возобновит игровую карьеру 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук будет выступать за мини-футбольный клуб "Ажио".
"Человек, который не нуждается в длительном представлении, ведь едва ли кто-нибудь из футбольной общественности не знает его. Играть за "Ажио" Тимо будет под привычным 44 номером. Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из "волков" в частности, подняться на новый уровень. Ласкаво просимо, Анатолій!" — говорится на страничке клуба в Instagram.
С сезона-2019/20 клуб будет выступать в Балтийской футзальной лиге.
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Добро пожаловать в стаю, ЛЕГЕНДА! #Т44 🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Человек, который не нуждается в длительном представлении, ведь едва ли кто-нибудь из футбольной общественности не знает его. ⠀ Экс-капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА («Зенит») и Лиги Чемпионов («Бавария Мюнхен») 😍 действующий тренер сине-бело-голубых и просто очень хороший человек — Анатолий Тимощук @power4timo — пополнил стан волков 🐺🙊💪🏼 ⠀ Играть за «АЖИО» Тимо будет под привычным 4⃣4⃣ номером. Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из волков в частности, подняться на новый уровень 💪🏼 ⠀ Ласкаво просимо, Анатолій! Herzlich Willkommen, Timo! 💙 ⠀ #мфкажио #даэтоажиоволкинастоящие #единождыволкнавечноволк #трансферы #тимощук

Публикация от  ⚽️Минифутбольный Клуб АЖИО (@mfc__agio)

Ранее нападающий сборной России Николай Комличенко высказался об интересе со стороны клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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