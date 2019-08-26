Игнашевич назвал ФНЛ лучшей лигой в мире

«38 туров в ФНЛ, это марафон. Я здесь работаю и как врач скорой помощи, если честно, в таком графике. Однако это практика, это очень классно. Все теряют очки, все обыгрывают друг друга. Это классная лига, лучшая в мире», — сказал Игнашевич в интервью Евгению Савину.

Также главный тренер «Торпедо» добавил, что сразу после окончания карьеры «убил» в себе футболиста.

Ранее сообщалось, что российский футболист Коробов избежал наказания за допинг.