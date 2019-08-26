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Игнашевич назвал ФНЛ лучшей лигой в мире 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главному тренеру московского «Торпедо» Сергею Игнашевичу нравится работать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
«38 туров в ФНЛ, это марафон. Я здесь работаю и как врач скорой помощи, если честно, в таком графике. Однако это практика, это очень классно. Все теряют очки, все обыгрывают друг друга. Это классная лига, лучшая в мире», — сказал Игнашевич в интервью Евгению Савину.
Также главный тренер «Торпедо» добавил, что сразу после окончания карьеры «убил» в себе футболиста.
Ранее сообщалось, что российский футболист Коробов избежал наказания за допинг.
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Футбол , Евгений Савин , Сергей Игнашевич , Торпедо
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