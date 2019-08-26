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Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России по футболу, ныне популярный блогер Евгений Савин взял интервью у владельца московского футбольного клуба "Торпедо" Романа Авдеева.
"Почему летом пригласил Сергея Игнашевича в "Торпедо"? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это всенепременно сделать. Я к Игорю Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он ее выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед. Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана", — сказал Авдеев на видео Youtube-канала "Красава".
"Торпедо" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и после десяти туров располагается на первом месте с 25 очками.
Ранее сообщалось, что Елена Еленцева, занимающая пост президента футбольного клуба "Торпедо", рассказала, что думает по поводу перехода в ее команду экс-игрока "Спартака" и сборной России Романа Шишкина.
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Футбол , Елена Еленцева , Евгений Савин , Роман Шишкин , Роман Авдеев , Игорь Колыванов , Сергей Игнашевич , Спартак , Торпедо
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