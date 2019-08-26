Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей

"Почему летом пригласил Сергея Игнашевича в "Торпедо"? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это всенепременно сделать. Я к Игорю Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он ее выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед. Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана", — сказал Авдеев на видео Youtube-канала "Красава".

"Торпедо" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и после десяти туров располагается на первом месте с 25 очками.