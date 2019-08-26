СМИ: ЦСКА намерен арендовать футболиста «Севильи» Гомеса

Московский ЦСКА ведёт переговоры об аренде 27-летнего испанского защитника Серджи Гомеса.

Как сообщает AS, ЦСКА согласовал условия аренды с самим футболистом, в настоящее время ведутся переговоры между клубами. По информации источника, пока стороны далеки от понимания относительно финансовой составляющей возможного перехода.

В прошлом сезоне Гомес сыграл 32 матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями. В настоящее время футболист не получает достаточно игровой практики и хочет покинуть клуб.