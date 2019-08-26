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СМИ: ЦСКА намерен арендовать футболиста «Севильи» Гомеса 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Московский ЦСКА ведёт переговоры об аренде 27-летнего испанского защитника Серджи Гомеса.
Как сообщает AS, ЦСКА согласовал условия аренды с самим футболистом, в настоящее время ведутся переговоры между клубами. По информации источника, пока стороны далеки от понимания относительно финансовой составляющей возможного перехода.
В прошлом сезоне Гомес сыграл 32 матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями. В настоящее время футболист не получает достаточно игровой практики и хочет покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с защитником «Порту» Осорио.
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