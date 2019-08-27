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​«Краснодар» потерял Сулейманова из-за травмы 

Евро-футбол.Ру + ещё 6 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» травму получил нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.
На исходе получаса игрового времени Сулейманов получил удар от соперника. В скором времени тренерский штаб «быков» произвёл вынужденную замену и выпустил на поле Юнеса Намли.
В конце первого тайма матча на табло стадиона «Краснодар» горит счёт 1:1. Команде Мурада Мусаева для прохода в групповой этап Лиги чемпионов нужно забивать ещё хотя бы пять раз и при этом больше не пропускать.
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Футбол , Мурад Мусаев , Магомед-шапи Сулейманов
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