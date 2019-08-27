​«Краснодар» потерял Сулейманова из-за травмы

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» травму получил нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов

На исходе получаса игрового времени Сулейманов получил удар от соперника. В скором времени тренерский штаб «быков» произвёл вынужденную замену и выпустил на поле Юнеса Намли.