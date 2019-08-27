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Игрок «Тоттенхэма» Деле Алли близок к возвращению на поле 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, возможно, сможет принять участие в матче 3-го тура АПЛ с "Арсеналом". Об этом пишет The Telegraph.
Напомним, в начале августа у 23-летнего игрока диагностировали травму задней поверхности бедра.
По данным источника, футболист завершает восстановление и готов выступать с командой.
Матч "Арсенал" — "Тоттенхэм" 1 сентября. Начало — в 18:30 (мск).
"Тоттенхэм" в первых трёх турах АПЛ набрал четыре очка.
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