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Минспорта рассчитало миллиарды рублей на матчи Евро-2020 в РФ 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Bernd Feil/M.i.S./www.imago/Global Look Press
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году потребуют более 6,3 млрд рублей. Больше половина из этой суммы должны выделить региональные бюджеты.
Согласно проекту постановления кабмина «О программе подготовки организации российской части турнира», опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, расходы на мероприятия, связанные с ЧЕ-2020 в России, составят 6,315 млрд рублей: 2,586 млрд рублей — из федеральной казны, 3,729 млрд рублей — из бюджетов регионов.
Документ разработало Минспорта.
Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Три матча групповой стадии и четвертьфинал примет Петербург.
Как писал News.ru, ранее исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен сообщил, что во избежание проблем с логистикой, все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020.
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