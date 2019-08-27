Минспорта рассчитало миллиарды рублей на матчи Евро-2020 в РФ

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году потребуют более 6,3 млрд рублей. Больше половина из этой суммы должны выделить региональные бюджеты.

Согласно проекту постановления кабмина «О программе подготовки организации российской части турнира», опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, расходы на мероприятия, связанные с ЧЕ-2020 в России, составят 6,315 млрд рублей: 2,586 млрд рублей — из федеральной казны, 3,729 млрд рублей — из бюджетов регионов.

Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Три матча групповой стадии и четвертьфинал примет Петербург.