РФС удовлетворил жалобу Тарасова на «Локомотив»

РФС удовлетворил жалобу Дмитрия Тарасова на «Локомотив»

"РФС практически в полном объеме удовлетворил наш запрос компенсировать затраты на операцию и реабилитацию. То есть "Локомотив" должен полностью компенсировать все затраты. По практике у клуба есть 30 дней на выплаты с момента принятия решения. Наша сторона полностью удовлетворена", — сказал Прокопец.

21 августа 32-летний футболист в интервью порталу "Чемпионат" сообщил о том, что будет требовать взыскать с "Локомотива" €12 тыс. 26 мая в матче 30-го тура чемпионата России сезона-2018/19 против "Уфы" (1:0) Тарасов получил травму. После завершения сезона он отправился в Италию, где в одной из клиник перенес операцию. После всех необходимых процедур игрок получил счет на €23 тыс. (€10 тыс. — стоимость операции, €13 тыс. — реабилитация).

30 июня контракт "Локомотива" с Тарасовым истек. В начале июля генеральный директор клуба Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками команды сообщил, что футболист самостоятельно принял решение провести операцию, из-за чего клуб отказывался компенсировать затраты.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год. В составе московского клуба он принял участие в 188 матчах во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 10 голевых передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат России в сезоне-2017/18, а также три раза завоевал Кубок России.