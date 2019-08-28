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СМИ: Навас согласовал условия контракта с ПСЖ 

Soccer News + ещё 4 1 час назад
Навас согласовал условия контракта с ПСЖ
Фото: Soccer News
Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас этим летом перейдет в ПСЖ. Об этом сообщает La Nacion. По данным источника, 32-летний голкипер согласовал условия контракта с парижским клубом. Завтра, 29 августа, он прилетит во Францию для прохождения медицинского обследования. Ранее сообщалось, что "Реал" отказал ПСЖ в трансфере Наваса.
Футболист выступает в стане мадридцев с 2014 года. Его трансфер обошелся "Реалу" в 10 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне он не принимал участия в матчах на клубном уровне. Его рыночная стоимость — 10 миллионов евро.
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