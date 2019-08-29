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Гулиев или Умяров: как «Спартак» сыграет против «Браги» 

Газета.Ru + ещё 9 4 часа назад
Гулиев или Умяров: как «Спартак» сыграет против «Браги»
Фото: РИА Новости
Московский «Спартак», уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Браге» в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе «Открытие Арена» и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

«Спартак» (Россия) — «Брага» (Портуалия) (начало матча в 20.15 мск)

Есть такая шутка-присказка, что российские клубы проигрывают в квалификациях еврокубков, чтобы сосредоточиться на выступлении в чемпионате, чтобы попасть на следующий сезон в евротурниры.
Примерно в такой ситуации как раз и оказался московский «Спартак» в раунде плей-офф Лиги Европы. Пройдя в квалификации швейцарский «Тун», хоть и с приключениями, но без особых проблем, команда Олега Кононова попала на уже по-настоящему опасного соперника на последней стадии перед групповым этапом.
Матч в Браге получился неровным и мог закончиться абсолютно иначе, но завершился минимальной победой хозяев. Проиграть 0:1 в гостях — один из худших среди возможных раскладов.
Теперь португальцам достаточно забить один гол, и вот уже «Спартаку» понадобится минимум три своих точных удара для прохода в группу.
«Брага» уже после игры с красно-белыми в национальном чемпионате не смогла обыграть на выезде скромный «Жил Висенте». Один из многочисленных бразильцев команды Рикарду Са Пинту Вендерсон Галено открыл счет в дебюте встречи, но во втором тайме, после получасовой паузы из-за погасшего на стадионе электричества, хозяева смогли отыграться и свести встречу к ничьей.
Впрочем, не стоит особенно обольщаться, потому что «Жил Висенте» в этом чемпионате Португалии уже успел обыграть на выезде «Порту» (2:1), а Са Пинту поберег явно с прицелом на ответную игру в Москве некоторых своих лидеров.
Так, бразильский опорник Франсержио отыграл только 35 минут, один из главных игроков команды в атаке, правый защитник Рикарду Эшгайю, как раз организовавший единственное взятие ворот «Спартака», вышел только на последние 19, Жоау Палинья просидел весь матч в запасе, а братья Орта — Андре и Рикарду (автор гола в ворота Александра Максименко) — не попали даже в заявку.
Настрой «Браги» понятен — команда нацелена на попадание в групповой этап ЛЕ, и на данном этапе это для нее главный приоритет, а потому Са Пинту не смущают пять потерянных очков в чемпионате при четырех набранных. Он, как Скарлетт О'Хара, подумает об этом позже.
Сейчас красно-белые португальцы приехали в столицу России, чтобы удержать перевес. Интересно, какую стратегию изберет тренер — полетит ли «Брага» вперед при любой возможности, чтобы забить тот самый выездной гол, или же будет закрываться на своей половине поля?
На самом деле наверняка мы увидим что-то среднее. «Брага», безусловно, будет действовать осторожнее, чем на своем поле, но контратаковать эта команда умеет отменно, и мы наверняка ее выпады увидим, так что спартаковцам нужно быть особенно внимательными и не терять концентрацию.
При этом непроходимым соперником для российских красно-белых португальцы себя все-таки не показали. Кононов и его подопечные уверены, что им по силам победить, а это не последний фактор, из которых складывается успех.
В нынешнем сезоне Кононов довольно консервативен в выборе стартового состава и почти не применяет ротацию, но именно сейчас состав красно-белых предсказать сложнее всего.
Понятно, что не сыграют — и это потери — Гус Тиль и Йордан Ларссон. Шведа нещадно критикуют, но сын знаменитого Хенрика Ларссона адаптируется к российскому футболу, и, несмотря на все проблемы, уже забил важный гол в Самаре в прошлом туре. Он точно не был бы лишним.
Ну а про голландскую «десятку» и говорить нечего. На счету голландца гол и три результативные передачи в трех матчах за красно-белых, причем против «Крыльев Советов» он принес победу ударом из-за штрафной в добавленное время.
Но что толку сожалеть, если все было известно заранее: Ларссон и Тиль заиграны за свои прежние клубы в квалификации Лиги Европы и смогут сыграть за «Спартак» в турнире только на групповом этапе, если он для команды случится.
Очевидным выбором Кононова на матч 29 августа будут голкипер Александр Максименко, а также линия обороны, где в центре будут Георгий Джикия с Самуэлем Жиго, слева сыграет бразилец Айртон, а на правый фланг наверняка вернется получивший в Самаре отдых ветеран Андрей Ещенко — уж слишком пока неубедителен в новом сезоне молодой Николай Рассказов.
Нет никаких сомнений, что одним из опорников будет Роман Зобнин, а места на флангах займут Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев, тоже частично отдохнувший в последнем туре, но сделавший победный голевой пас на Тиля после выхода на замену.
В роли «десятки» на поле окажется универсальный немецкий чемпион мира Андре Шюррле, с которым болельщики связывают свои главные надежды в этом противостоянии, ну а на острие атаки расположится пропустивший три матча РПЛ из-за дисквалификации аргентинец Эсекиэль Понсе.
А вот кто сыграет в опорной зоне рядом с Зобниным — большой вопрос. Основным игроком в этом сезоне до сих пор был Аяз Гулиев, но действовал он нестабильно и не слишком удачно.
В Браге в концовке на замену появился юный Наиль Умяров, и после этого спартаковцы прижали соперника. В Самаре Умяров первый раз в сезоне вышел в старте и картины точно не испортил, хотя и был заменен на того же Гулиева.
Кажется, что в данном случае Кононов сделает выбор в пользу более молодого футболиста, с которым команда лучше контролирует мяч, а это важно.
Уже в понедельник «Спартаку» предстоит сыграть в чемпионате России в центральном матче 8-го тура с санкт-петербургским «Зенитом», но сейчас о том поединке никто думать не будет — «Брагу» проходить нужно кровь из носу, иначе первая же задача в сезоне останется нерешенной.
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Футбол , Статьи , Резиуан Мирзов , Андрей Ещенко , Александр Максименко , Самуэль Жиго , Георгий Джикия , Николай Рассказов , Аяз Гулиев , Олег Кононов , Хенрик Ларссон , Зелимхан Бакаев , Роман Зобнин , Наиль Умяров , Спартак , Зенит , Крылья Советов
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