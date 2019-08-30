Россия получила финал Лиги чемпионов

Источник: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом AP сообщили сразу два источника, знакомых с ситуацией.

«Газпром Арена», домашний стадион «Зенита» , примет главный еврокубковый матч в 2021 году, в то время как финал Лиги чемпионов-2022 состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене, а решающий матч ЛЧ-2023 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Официально об этом должно быть объявлено после заседания исполкома УЕФА 24 сентября.