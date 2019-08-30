ЦСКА вернет российского футболиста на родину

ЦСКА уже согласовал условия сделки с чешским клубом. Трансфер 24-летнего форварда обойдется москвичам в 2,5 миллиона евро. Отмечается, что в Комличенко также был заинтересован столичный «Локомотив» . Железнодорожники были готовы заплатить за игрока 3,5 миллиона евро, но переговоры сорвались. Также к игроку проявляли интерес клубы из Европы — греческий ПАОК и бельгийский «Гент».

Комличенко — воспитанник «Краснодара». В составе первой команды он провел четыре матча. В основном, форвард выступал в различных клубах на правах аренды. В 2017 году он отправился в «Млада Болеслав». Спустя два года клуб выкупил права на россиянина. По итогам сезона-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, отметившись 28 голами.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в активе ЦСКА 13 очков. Команда идет на шестом месте. Отрыв от лидирующей группы команд составляет одно очко.