Малком хочет забить «Лиону» в составе «Зенита»

Игрок "Зенита" Малком прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, передает официальный сайт санкт-петербургского клуба.

В главном футбольном турнире Старого Света сине-бело-голубые встретятся с французским "Лионом", немецким "РБ Лейпцигом" и португальской "Бенфикой".

"Мне лично хочется скорее оказаться в строю, помочь команде и показать всем, на что мы способны. Соперники сильны, но мы собираемся хорошо поработать: набирать очки на выезде и побеждать дома. И очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков. ", — заявил спортсмен.

"Что я скажу о "Лионе"?Мне везло всякий раз, когда доводилось играть против него — я забивал "Лиону" в каждом матче. Надеюсь, везение продолжится, и я сделаю это снова. Или кто-то из моих партнеров — для меня важнее всего командная победа и выход из группы", — добавил нападающий.

Последний раз "Зенит" участвовал в основном раунде Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда российский клуб выбыл на стадии 1/8 финала турнира, уступив по сумме двух матчей как раз "Бенфике".