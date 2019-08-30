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«Покойся с миром, Хана»: у экс-тренера сборной Испании умерла дочь 

Газета.Ru + ещё 40 16 минут назад
У экс-тренера сборной Испании умерла 9-летняя дочь
Фото: Reuters
Прославленный испанский тренер Луис Энрике потряс футбольный мир рассказом о личной трагедии: у бывшего наставника «Барселоны» и сборной Испании умерла девятилетняя дочь. Свои соболезнования наставнику уже выразили множество звезд мирового футбола, среди которых лидер каталонцев Лионель Месси и капитан «Реала» Серхио Рамос.
Беда вошла в дом бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике.
У именитого специалиста умерла 9-летняя дочь Ксана. Об этом сам 49-летний тренер сообщил в твиттере.
«Наша дочь Хана скончалась сегодня в возрасте 9 лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с раком костей. Благодарим за все проявления любви, полученные в течение этих месяцев, и выражаем признательность за деликатность и понимание. Мы будем скучать по тебе, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты станешь звездой, которая ведет нашу семью. Отдыхай, Ксанита», — ужаснул поклонников спорта №1 своим рассказом испанец.
Энрике сразу стали поступать слова поддержки от бывших подопечных. Так, на печальную новость отреагировал звездный нападающий «Барселоны» Лионель Месси, выразивший соболезнования бывшему главному тренеру сине-гранатовых.
«Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в такие тяжелые моменты. Мы с вами, мистер, всех сил мира», — написал аргентинец в инстаграме.
Не менее искренним в своих словах сочувствия был другой форвард каталонцев, уругваец Луис Суарес.
«Момент сильной боли и грусти. Покойся с миром, Хана. Много сил Луису Энрике, Елене и семье!» — отметил Суарес.
Капитан «Реала» Серхио Рамос с трудом подобрал слова, чтобы описать свои эмоции от случившегося.
«Мистер, вся наша поддержка и любовь тебе и твоей семье. Нет слов, но мы всегда рядом с тобой», — сказал один из лучших защитников Испании.
Не смог пройти мимо трагедии и хавбек «Реала» Иско.
«Как отец, я даже не представляю, через что вы проходите сейчас. В таких ситуациях не найти утешения… Крепкие объятия и много сил Луису Энрике и всей его семье!» — пожелал преодолеть горе испанцу Иско.
Помимо бывших подопечных Энрике (среди которых также оказались Неймар, Жерард Пике, Хавьер Маскерано и Давид де Хеа), теплые слова в адрес тренера направили «Реал» и «Барселона».
«Реал» разделяет боль Луиса Энрике и его семьи в связи с кончиной дочери. Клуб хочет выразить глубокие соболезнования в эти трудные времена», — отмечается в сообщении «Королевского клуба» в твиттере. За «сливочных» бывший футболист играл с 1991 по 1996 год.
«Наши соболезнования и сочувствие Луису Энрике и его семье в это очень тяжелое время. Покойся с миром, Хана», — скорбит каталонский клуб, чьи цвета испанец защищал с 1996 по 2004 год.
К слову, в стороне от трагедии не остались представители других видов спорта. Поддержали Энрике в тяжелейший период жизни известный болельщик мадридского «Реала», теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Газоль.
«Я только что узнал ужасные новости о смерти Ксаны. Мне очень грустно, и я не могу представить боль семьи. Огромные объятия Луису Энрике и всей его семье… А также много сил и мужества в эти трудные времена», — написал Надаль в соцсети.
«Много сил и поддержки для вас и всей вашей семьи в эти трудные времена. Посылаю вам крепкие объятия», — прокомментировал случившееся Газоль.
Стоит отметить, что помимо карьеры игрока, Энрике сделал себе имя еще и как известный тренер.
Именно он руководил «Барселоной» с 2014 по 2017 год: в тот период каталонцы пришли к двум чемпионским титулам Ла Лиги, трем победам в Кубке Испании, а в 2015-м подняли над головой кубок Лиги чемпионов УЕФА.
Что же касается сборной Испании, то на посту главного тренера «Фурии Рохи» Энрике сменил Фернандо Йерро после провального чемпионата мира — 2018, но пробыл у руля национальной команды всего семь матчей, в июне 2019 года заявив об уходе с должности «по семейным обстоятельствам».
«Поскольку причины личного характера помешали мне нормально выполнять свои обязанности, я решил покинуть эту должность. Благодарю Королевскую испанскую футбольную федерацию за проявленные доверие и понимание. Спасибо всем коллегам по сборной и игрокам за профессионализм! Благодарность СМИ за вашу позицию и проявленное уважение к моей ситуации… От всего сердца», — вот как тогда комментировал свой уход Энрике.
Только теперь стало понятно, что данное решение специалист принял из-за болезни дочери.
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Комментарии
Футбол , Статьи , Луис Энрике , Хавьер Маскерано , Лионель Месси , Пау Газоль , Луис Суарес , Рафаэль Надаль , Фернандо Йерро , УЕФА , Реал
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