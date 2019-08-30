Роналду сравнил себя с Месси

"Закончим ли мы в одно время играть? Он на два года моложе меня. Но я выгляжу неплохо для своих лет. И планирую быть здесь на следующий год, через два года, через три…Тем, кому я не нравлюсь, еще придется меня увидеть", — приводятся слова форварда на официальной странице УЕФА в социальной сети Twitter.

Месси и Роналду вместе присутствовали на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, прошедшей 29 августа в Монако. Помимо церемонии, там вручали призы лучшим игрокам сезона-2018/19 по версии УЕФА.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что готов провести обед с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.