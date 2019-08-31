Роналду и Неймар сразились в дуэли на световых мечах

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар снялись в рекламе португальского оператора и провайдера, предоставляющего услуги фиксированной и мобильной связи, интернета и IPTV.

Несколько кадров из ролика португалец выложил в инстаграме. Там игрока "бьянконери" можно увидеть в образе дворянина 17-18 вв. дерущимся с бразильцем в такой же одежде. В какой-то момент шпаги дуэлянтов становятся световыми мечами, напоминающими те, которыми пользовались джедаи и ситхи в легендарной голливудской франшизе "Звездные войны".

В июле Роналду снялся в рек необычной рекламе азиатского онлайн-магазина.

Ранее Ван дер Сар рассказал о встрече с Роналду.