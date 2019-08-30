Шарлия: «Я боюсь Акинфеева»

Футболист московского ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал об отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.
«Ну конечно, я боюсь Акинфеева. Ты и должен бояться таких легенд, как Игорь. Он всё для ЦСКА, тащит коллектив, настоящая опора. Акинфеева надо уважать, вся команда делает это. Когда Игорь говорит — никто не смеет перебивать», — заявил Шарлия в интервью Sport24.
23-летний Шарлия выступает за московский ЦСКА на правах годичной из клуба «Славен Белупо».
Ранее футболист ЦСКА Шарлия сравнил Влашича с Азаром.