Московское «Динамо» не получит Соучека за €20 млн

Президент футбольного клуба «Славия» Ярослав Тврдик рассказал об отказе продать игрока Томаша Соучека в московское «Динамо».
«Мы отказались продавать Томаша Соучека в Россию. Хотя за него предлагали почти €20 млн Такое решение было принято совместно с игроком. Спасибо ему за преданность клубу. Он очень важен для нас», — написал Тврдик в Twitter.
Издание iDNES уточнило, что интерес к игроку проявляло «Динамо».
Ранее тренер «Славии» назвал астрономической сумму, которую «Спартак» предложил за другого игрока Алекса Крала.