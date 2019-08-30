В семье Швайнштайгера и Иванович родился сын

Легендарный игрок немецкого футбола Бастиан Швайнштайгер и его супруга — экс-теннисистка из Сербии Ана Иванович сообщили о рождении сына.

Бывшая первая ракетка мира родила полузащитнику клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) второго ребенка. Первенец в их семье появился 19 марта 2018 года.

"Наши сердца наполнены радостью в связи с пополнением в нашей семье. Добро пожаловать в этот мир, мальчик", — написал Швайнштайгер в твиттере.

"Мы разрываемся от любви и счастья. У нашего мальчика теперь есть брат", — написала в твиттере Иванович.