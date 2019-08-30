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В семье Швайнштайгера и Иванович родился сын 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
В семье Швайнштайгера и Иванович родился сын
Фото: РИА Новости Украина
Легендарный игрок немецкого футбола Бастиан Швайнштайгер и его супруга — экс-теннисистка из Сербии Ана Иванович сообщили о рождении сына.
Бывшая первая ракетка мира родила полузащитнику клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) второго ребенка. Первенец в их семье появился 19 марта 2018 года.
"Наши сердца наполнены радостью в связи с пополнением в нашей семье. Добро пожаловать в этот мир, мальчик", — написал Швайнштайгер в твиттере.
"Мы разрываемся от любви и счастья. У нашего мальчика теперь есть брат", — написала в твиттере Иванович.
Ранее Криштиану Роналду заявил, что хотел бы завершить карьеру вместе с Лионелем Месси.
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