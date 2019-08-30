В семье Швайнштайгера и Иванович родился сын 

Легендарный игрок немецкого футбола Бастиан Швайнштайгер и его супруга — экс-теннисистка из Сербии Ана Иванович сообщили о рождении сына.
Бывшая первая ракетка мира родила полузащитнику клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) второго ребенка. Первенец в их семье появился 19 марта 2018 года.
"Наши сердца наполнены радостью в связи с пополнением в нашей семье. Добро пожаловать в этот мир, мальчик", — написал Швайнштайгер в твиттере.
"Мы разрываемся от любви и счастья. У нашего мальчика теперь есть брат", — написала в твиттере Иванович.
Our hearts are fulfilled with a new arrival in our family 🙏🏻
Welcome to the world little boy ❤
Wir sind dankbar und voller Liebe über unser neues Familienmitglied. 🙏🏻
Willkommen auf der Welt kleiner Mann. ❤ pic.twitter.com/niDFFyQWIv— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) August 30, 2019
Ранее Криштиану Роналду заявил, что хотел бы завершить карьеру вместе с Лионелем Месси.