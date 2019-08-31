Панов прокомментировал данные об избиении

Футболист Панов опроверг нападение на матче «Спартака»

Бывший нападающий российской сборной и обладатель кубка России Александр Панов заявил, что его не избивали на встрече «Спартака» и «Браги» в рамках Лиги Европы.

По его словам, инцидент представлял из себя небольшой конфликт, передаёт РИА Новости.

Был небольшой конфликт, который закончился такой же небольшой потасовкой. Всё было ровно, — подчеркнул он.

До этого в СМИ распространялась информация о том, что спортсмен был избит на матче.

Как писал News.ru, «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы и выбыл из турнира. Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1). Общий счёт после двух игр — 1:3.