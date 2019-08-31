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Фортуна Фортуна

Футболист Панов опроверг нападение на матче «Спартака» 

News.ru + ещё 4 19 часов назад
Панов прокомментировал данные об избиении
Фото: Александр Панов/vk.com
Бывший нападающий российской сборной и обладатель кубка России Александр Панов заявил, что его не избивали на встрече «Спартака» и «Браги» в рамках Лиги Европы.
По его словам, инцидент представлял из себя небольшой конфликт, передаёт РИА Новости.
Был небольшой конфликт, который закончился такой же небольшой потасовкой. Всё было ровно, — подчеркнул он.
До этого в СМИ распространялась информация о том, что спортсмен был избит на матче.
Как писал News.ru, «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы и выбыл из турнира. Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1). Общий счёт после двух игр — 1:3.
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Футбол , Александр Панов , Спартак , РИА Новости
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