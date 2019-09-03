«Реал» и «ПСЖ» обменялись вратарями

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил на своем сайте о трансфере вратаря «Реала» Кейлора Навасана.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Известно, что спортсмен подписал контракт до 2023 года. Костариканец будет выступать за новую команду под номером 1.

Кроме того, голкипер Альфонс Ареоля перейдет на правах аренды в мадридский «Реал» на сезон-2019/2020. При этом у испанцев не будет права выкупа.

Добавим, Ареоля дважды выигрывал чемпионат Франции, а в 2018-м в составе национальной сборной стал чемпионом мира, хотя на турнире не сыграл ни одного матча.

Ранее «Реал» предложил Неймару контракт на 200 млн евро. Подписание контракта сделает Неймара вторым самым высокооплачиваемым футболистом планеты.