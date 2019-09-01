«Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России

«Краснодар» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу

Футбольный клуб "Краснодар" обыграл "Урал" со счетом 4:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена".

Встреча стала 18-й между командами во всех турнирах, "Краснодар" одержал восьмую победу, в трех матчах побеждал "Урал", еще в семи играх была зафиксирована ничья.

В турнирной таблице "Урал" занимает восьмое место, имея в активе 10 очков. "Краснодар" набрал 17 очков и возглавил таблицу чемпионата.