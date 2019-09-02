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«Крылья Советов» объявили о переходе Лысцова 

RT на русском + ещё 23 3 часа назад
«Крылья Советов» объявили о переходе Лысцова
Фото: SL Benfica
Защитник Виталий Лысцов, принадлежавший португальской «Бенфике», стал новым игроком самарских «Крыльев Советов».
Пресс-служба самарского клуба объявила о переходе 24-летнего защитника Виталия Лысцова. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан на три года. Игрок будет выступать под номером «пять».
Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». Помимо дубля «Бенфики», футболист также выступал за португальские «Лейрию» и «Тонделу».
Ранее сообщалось, что «Динамо» арендовало футболиста «Уфы» Игбуна до конца сезона.
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Футбол , Виталий Лысцов , Локомотив , Крылья Советов , Динамо
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