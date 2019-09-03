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Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке 

Lenta.ru + ещё 20 1 час назад
Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане
Фото: РИА Новости
Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане. Об этом рассказала тетя девочки Лана Юрию Дудю, интервью с ней стало часть документального фильма «Беслан. Помни», опубликованного на YouTube-канале журналиста.
Фатима, которой на момент теракта было десять лет, получила сквозное ранение черепа, ей поставили титановую пластину. Девочка проходит дорогостоящий процесс реабилитации в Германии. По словам ее тети, последняя поездка обошлась семье в 40 тысяч евро (2,9 миллиона рублей).
В 2016 году состояние пострадавшей ухудшилось, и Лана Дзгоева объявила о сборе средств на лечение племянницы.
«Приносили кто сколько мог. И тут нам объявили, что сбор закрыт», — вспомнила она.
Семье Дзгоевой сообщили, что Дзагоев перевел на их счет один миллион рублей и попросил не рассказывать об этом. Благодаря этой сумме девочку удалось вновь отправить в Германию.
Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.
Дзагоев — уроженец Беслана. Игрок выступает в ЦСКА с 2008 года. Он трижды выигрывал чемпионат России, три раза становился обладателем национального кубка.
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