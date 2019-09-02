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Российские футболисты подали в суд на МВД 

Рамблер + ещё 16 7 часов назад
Главный тренер «Динамо» подал иск к МВД
Фото: РИА Новости
Бывшие футболисты и главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подали к МВД иск на 124,1 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным газеты, Хохлов потребовал от МВД 28,7 миллиона рублей компенсации, обвинив в бездействии следователей, которые расследуют хищение средств вкладчиков в банке «Замоскворецкий». Сумма из иска Хохлова — рублевый эквивалент 905 тысяч рублей, размещенных тренером в банке шесть лет назад.
Вместе с ним компенсаций требуют еще один тренер «Динамо» Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной РФ Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко, общая сумма их требований превышает 124 миллиона.
В иске Хохлова сказано, что 21 мая 2013 года тренер заключил с МКБ «Замоскворецкий» договор как физлицо и через два дня перечислил на счет в этом банке из ВТБ всю сумму в долларах. Летом 2014 года, после краха «Замоскворецкого», выяснилось, что счет спортсмена пуст, а в бухгалтерии банка нашлись фальшивые записи о выдаче денег тренера ему же на руки.
Хохлов добивался выплаты 700 тысяч рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сначала АСВ ему отказывало, выплату он получил только после победы на процессе в Таганском райсуде.
В коллективном иске спортсменов утверждается, что за пять лет расследования следователи «фактически саботировали работу»: не провели почерковедческих экспертиз банковских документов и не допросили сотрудников банка, чья причастность к выводу денег была выявлена.
В прошлом году СМИ сообщали, что футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов и Юрий Никифоров потребовали взыскать с Минфина компенсацию за волокиту при расследовании дела о хищении их денег.
Спортсмены хранили в «Замоскворецком» деньги с 2013 года. В 2014-м они заметили пропажу крупных сумм, летом того же года было возбуждено уголовное дело.
«Замоскворецкий» обещал вкладчикам, среди которых оказались футболисты, до 40 процента годовых и выплачивал их за счет денег новых клиентов по примеру финансовой пирамиды. В июне 2014 года у него отозвали лицензию.
Осенью 2018 года футболисты подали в Мосгорсуд иск о компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.
По словам представительницы футболистов Юлии Поповой, истцы попросили взыскать с Минфина десять процентов от суммы причиненного вреда (350 миллионов рублей). Соответчиком по иску стало МВД.
В августе 2018-го в Москве задержали бывшего председателя правления и совладельца банка «Замоскворецкий» Илью Бударина. СМИ писали, что в течение четырех лет ему удавалось скрываться под чужим именем.
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Комментарии1
Футбол , Прочее , Дмитрий Хохлов , Дмитрий Кириченко , Андрей Каряка , Юрий Никифоров , Илья Бударин , Евгений Алдонин , Дмитрий Сычев , Межрегиональный коммерческий банк "Замоскворецкий" , Банк ВТБ , Динамо , Агентство по страхованию вкладов , Мосгорсуд , МВД , Минфин
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