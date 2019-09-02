Зуев перешёл в «Рубин» 

Футбольный клуб подписал полузащитника «Ростова» Александра Зуева.
23-летний хавбек будет защищать цвета казанской команды на правах аренды и выступать под номером «12». Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба «Рубина».
В текущем сезоне Зуев сыграл за «Ростов» семь матчей. В его активе два очка (один гол и одна результативная передача).
Защитник голландского «Витесса» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев заявил, что пока не знает, перейдёт ли он в «Зенит» (Санкт-Петербург), писал News.ru.