Зуев перешёл в «Рубин»

23-летний хавбек будет защищать цвета казанской команды на правах аренды и выступать под номером «12». Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба «Рубина».

В текущем сезоне Зуев сыграл за «Ростов» семь матчей. В его активе два очка (один гол и одна результативная передача).