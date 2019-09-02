Названы претенденты на звание лучшего тренера года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала номинантов на приз лучшему тренеру года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

В тройку финалистов попали наставники трех английских клубов: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

При вручении премии учитываются успехи в тренерской деятельности с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019-го. Церемония вручения награды победителю пройдет 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане. Тогда же объявят и имя лучшего футболиста мира.

Испанский специалист вместе с горожанами выиграл АПЛ, а также завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги. Немецкий тренер привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов и серебряным медалям чемпионата. Аргентинец вывел «Тоттенхэм» в финал ЛЧ и завоевал бронзовые медали первенства Англии.