В колонии отчитались о поведении Кокорина и Мамаева

Максименко заявил, что футболисты смогут получить положительную характеристику для ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). «Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии», — отметил он.

По мнению представителя ФСИН, Кокорин и Мамаев пропагандировали здоровый образ жизни в колонии. «Они выступили организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч. Благодаря им увеличилось число осужденных, которые начали заниматься спортом», — добавил он.

Кокорин и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Спортсмены осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.