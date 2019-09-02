Ташаев стал игроком «Рубина»

Футболист Ташаев перешел из «Спартака» в «Рубин»

25-летний игрок будет выступать за казанский клуб до конца сезона-2019/20.

Ташаев перешел в "Спартак" из московского "Динамо" , воспитанником которого он является, летом 2018 года. Он провел за "Спартак" 28 матчей, в которых сделал две голевые передачи. За "Динамо" Ташаев провел 83 матча, забил 11 мячей и сделал 17 голевых передач. В 2017 году Ташаев стал победителем Футбольной национальной лиги.

Ташаев вызывался в сборную России, но на данный момент не дебютировал в составе главной команды страны. В составе сборной России среди игроков не старше 21 года он провел семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.