Сорокин рассказал о причинах перехода в «Краснодар»

"От "Краснодара" я увидел намного большую заинтересованность — это сыграло свою роль. Думаю, всё сделал правильно", — приводит слова защитника Sport24.

Напомним, "Краснодар" подписал с 23-летним игроком пятилетнее соглашение и оставил в аренде в "Рубине" на текущий сезон с правом отзыва во время зимнего трансферного окна.