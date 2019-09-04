Сорокин рассказал о причинах перехода в «Краснодар» 

Защитник казанского футбольного клуба "Рубин" Егор Сорокин, перешедший в "Краснодар", заявил, что клуб Сергея Галицкого проявил заинтересованность в нем.
"От "Краснодара" я увидел намного большую заинтересованность — это сыграло свою роль. Думаю, всё сделал правильно", — приводит слова защитника Sport24.
Напомним, "Краснодар" подписал с 23-летним игроком пятилетнее соглашение и оставил в аренде в "Рубине" на текущий сезон с правом отзыва во время зимнего трансферного окна.
Ранее московский "Локомотив" представил информацию о стоимости билетов на домашние матчи команды в Лиге чемпионов.