Сантос впервые прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок московского ЦСКА бразильский полузащитник Лукас Сантос впервые прокомментировал свой переход в стан красно-синих.

В инстаграме он опубликовал фотографию в форме армейцев.

"Пусть все будет так, как тебе угодно, отец!" — подписал снимок он.

Хавбек является игроком бразильского "Васка да Гамма". Арендное соглашение Сантоса с российским клубом рассчитано до конца текущего года. В контракт также включена опция выкупа.

Изначально руководство ЦСКА планировало купить полузащитника у клуба из Рио-де-Жанейро, однако те не согласились расставаться с игроком, потому стороны смогли согласовать лишь аренду.

Ранее агент Сантоса рассказал о причинах перехода игрока в стан армейцев.