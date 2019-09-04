Назван самый быстрый футболист Лиги чемпионов

Названа тройка самых скоростных футболистов Лиги чемпионов

По данным экспертов, самым скоростным игроком сезона стал защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк . В матче против «Барселоны» голландец сделал рывок и развил скорость 34,5 километров в час. Одну десятую лидеру рейтинга уступил полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане, который в игре с «Хоффенхаймом» развил скорость 34,4 километров в час. Замыкает тройку самых быстрых футболистов защитник «Манчестер Сити» Кайлу Уокер. Он в матче с «Тоттенхэмом» разогнался до 34,2 километров в час.

Примечательно, что Вирджил Ван Дейк был признан не только самым скоростным футболистом зерна, но ещё и лучшим защитником турнира, и лучшим игроком сезона 2018/20 по версии УЕФА. В этом году Ван Дейк также претендует на звание лучшего футболиста года.