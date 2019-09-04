Игрок «Зенита» рассказал об убийстве отца-спецназовца

Футболист «Зенита» рассказал об убитом отце-спецназовце

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал в интервью Sports.ru, что его отец был убит, а преступников так и не нашли.

Отец Кругового был бывшим спецназовцем, служил в горячих точках. В 2013 году он был убит в Санкт-Петербурге.

«Отца нет. Я знаю, что его убили. Увезли и убили. Убили около Горелово — это село прямо под Питером», — рассказал футболист.

По словам Кругового, его мать пыталась найти убийц, обращалась в полицию и к «каким-то людям», но безрезультатно.

«Когда отец умер. Тогда я вообще потерялся, не знаю, как встал на ноги. Помню этот день. Я еще тогда учился в девятом классе, ОГЭ сдавал», — вспомнил 21-летний футболист.

Он отметил, что мысли бросить спорт у него не было: футбол, наоборот, успокаивал, а тренировки помогали забыть о горе.

«Тренировался — и старался об этом не думать. После этого приходил домой, сидел, лежал, рыдал. Мне и сейчас тяжело. Но все мы когда-то уходим», — рассказал он.

По словам футболиста, его отец мечтал, чтобы сын играл в «Зените» , а он не мог допустить, чтобы мечта отца не сбылась.

Данил Круговой родился в Гатчине, в шесть лет начал заниматься футболом в школе «Смена». Играл в молодежной команде «Зенита», «Зените-2» и «Уфе». В августе 2019 года подписал пятилетний контракт с «Зенитом».