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Футболист «Зенита» рассказал об убитом отце-спецназовце 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Игрок «Зенита» рассказал об убийстве отца-спецназовца
Фото: Кадр: FC UFA (Russia)- Официальный канал Футбольного Клуба "Уфа" / YouTube
Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал в интервью Sports.ru, что его отец был убит, а преступников так и не нашли.
Отец Кругового был бывшим спецназовцем, служил в горячих точках. В 2013 году он был убит в Санкт-Петербурге.
«Отца нет. Я знаю, что его убили. Увезли и убили. Убили около Горелово — это село прямо под Питером», — рассказал футболист.
По словам Кругового, его мать пыталась найти убийц, обращалась в полицию и к «каким-то людям», но безрезультатно.
«Когда отец умер. Тогда я вообще потерялся, не знаю, как встал на ноги. Помню этот день. Я еще тогда учился в девятом классе, ОГЭ сдавал», — вспомнил 21-летний футболист.
Он отметил, что мысли бросить спорт у него не было: футбол, наоборот, успокаивал, а тренировки помогали забыть о горе.
«Тренировался — и старался об этом не думать. После этого приходил домой, сидел, лежал, рыдал. Мне и сейчас тяжело. Но все мы когда-то уходим», — рассказал он.
По словам футболиста, его отец мечтал, чтобы сын играл в «Зените», а он не мог допустить, чтобы мечта отца не сбылась.
Данил Круговой родился в Гатчине, в шесть лет начал заниматься футболом в школе «Смена». Играл в молодежной команде «Зенита», «Зените-2» и «Уфе». В августе 2019 года подписал пятилетний контракт с «Зенитом».
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Футбол , Данил Круговой , Зенит , Sports.ru
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