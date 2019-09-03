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У Тарасова будет второй ребенок: как укололи Бузову 

Газета.Ru 8 часов назад
У Тарасова будет второй ребенок: как укололи Бузову
Фото: @tarasov23
Футболист Дмитрий Тарасов сообщил о второй беременности своей жены Анастасии Костенко спустя год после рождения первенца. Сама модель раскрыла СМИ, был ли этот шаг запланированным, и объяснила, почему не собирается объявлять пол ребенка. Тем временем публика атаковала в инстаграме бывшую супругу Тарасова Ольгу Бузову, назвав ее «бездетной».
Бывший полузащитник московского «Локомотива», а ныне свободный агент Дмитрий Тарасов объявил важную новость касательно своей личной жизни.
32-летний футболист и его 25-летняя супруга Анастасия Костенко (вице-мисс России 2014 года) ожидают второго ребенка.
Первенец семьи — девочка Милана — родилась 10 июля 2018 года, и спустя всего год с небольшим пара решилась на второго ребенка.
Тарасов сообщил громкую новость на своей странице в инстаграме, выложив две фотографии с домочадцами. На первой он держит на своей спине годовалую дочку и целует округлившийся живот Костенко, а на второй супруги позируют только вдвоем: футболист — в белой рубашке, а модель — в платье с фатой.
«Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», — такими словами игрок сопроводил данный пост, прикрепив также эмодзи сложенных в молитве рук и сердца.
Костенко фактически продублировала запись супруга в инстаграме, опубликовав те же самые фотографии и поменяв лишь подпись: «Любовь творит чудеса».
Также модель поделилась мыслями по поводу материнства в разговоре с представителями СМИ, заявив, что такая быстрая вторая беременность была желанной. Женщина уверена, что это можно было понять даже по ее постам в инстаграме.
«Я специально завершила грудное вскармливание Миланы на шести месяцах, чтобы у нас как можно быстрее получилось забеременеть снова.
Так что, конечно, я это планировала», — приводит слова Костенко портал Teleprogramma.pro.
А в разговоре со «Стархитом» женщина отметила, что подготовка ко второй беременности проходила при активном участии Тарасова:
«Мы вместе готовились к зачатию, высчитывали дни. Как только мой организм полностью восстановился после первых родов, это и случилось».
При этом модель призналась, что, несмотря на все предварительные приготовления, вторая беременность переносится сложнее, чем первая, — на этот раз ее периодически беспокоит токсикоз. Однако в моральном плане, как заметила Костенко, ей сейчас легче, поскольку она уже имеет опыт материнства и, по крайней мере, знает, чего ожидать.
«Беременности сильно отличаются. Я также чувствую себя прекрасно в духовном плане, а вот в физическом — токсикоз помучил меня в этот раз.
Но в первую беременность я очень многого боялась, переживала. А в этот раз все как-то легко», — рассказала супруга Тарасова.
Стоит отметить, что у модели остались весьма положительные воспоминания и от первых родов, если судить по ее инстаграму.
«Взрыв окситоцина, сумасшедшее головокружение от мысли, что это чудо — плод нашей с Димой любви — все это коротко описывает тот день», — писала тогда молодая мать.
В ночь после родов она не могла уснуть до утра, излагая все свои переживания в заметках смартфона и плача от счастья.
«Все прошло настолько гладко и легко, что я сразу поняла: с Милашкой мы поладим», — сделала вывод модель.
Влюбленные уже определились, где Анастасия будет рожать второго ребенка. Выбор пал на элитную подмосковную клинику, в которой на свет появилась Милана. Также известно, что Костенко уже побывала на УЗИ, где можно было узнать пол ребенка, однако попросила врачей сохранить эту информацию в секрете, чтобы был сюрприз.
«Мы даже сами для себя держим пол в тайне», — призналась модель.
Любопытно, что вторая беременность Костенко спровоцировала лавину комментариев не только в ее инстаграме и в социальных сетях Тарасова, но и в профиле Ольги Бузовой — бывшей супруги футболиста, которая состояла с ним в браке с 2012 по 2017 год.
Совместных детей у теледивы и полузащитника за пять лет брака не появилось: оба занимались построением собственной карьеры и приобрели немалую популярность в мире шоу-бизнеса. Однако теперь подписчики Бузовой выражают ей сочувствие, называя ее «бездетной».
«Настроение испорчено?», «Мне ее жаль! Жизнь так коротка!» — отмечают некоторые пользователи.
Другие, напротив, подчеркивают, что рождение ребенка — ответственный шаг, на который каждый должен решиться самостоятельно.
«Я не понимаю женщин, которые тут пишут «бездетная» Бузовой и т.д. Зачем? Человек сам про себя решает — когда и сколько»,
«Дети — это не начало, это итог жизни. Как всего добьешься, так сразу и будут», — по-философски отмечают подписчики.
Сама Бузова пока не отреагировала на резонансную новость из личной жизни бывшего супруга. Одним из последних постов в ее инстаграме остается фотография с подписью «Не дай никому испортить твое доброе сердце».
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Футбол , Статьи , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова , Локомотив , StarHit
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