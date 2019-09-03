Трансфер Караваева в «Зенит» раскритиковали

Известный агент раскритиковал трансфер Караваева в «Зенит»

«Год назад Караваева пихали за два-три миллиона в «Локомотив». Не вышло. За восемь миллионов можно купить всю защиту. В Европе столько за Караваева никто не отдаст, в России больше «Зенита» никто не заплатит. 100 процентов — это деньги на ветер. При всём моем уважении, таких Караваевых можно легко найти. Вывозится футболист в Европу, а уже оттуда покупается за миллионы. А вы посмотрите в ФНЛ, там много молодых талантливых ребят. Есть игроки с российскими паспортами, которые выступают за «копейки» в Литве или Латвии», — приводит слова Селюка «Спорт день за днем».

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