Новичок ЦСКА захотел спеть дуэтом с Акинфеевым

Новичок ЦСКА Сантос не против спеть дуэтом с Акинфеевым

Новичок ЦСКА Лукас Сантос рассказал о своем отношении к музыке, сообщает Sports.ru Армейцы арендовали спортсмена у бразильского клуба " Васко да Гама " на один сезон. "Я открыл в себе интерес к музыке в 9 лет. Попробовал играть на гитаре и просто влюбился в этот инструмент. С большим удовольствием играю и пою. Учился, кстати, через интернет. Может, и в России куплю себе гитарку и буду на ней играть дома", — признался полузащитник в интервью Youtube-каналу красно-синих. "Смогу ли я спеть дуэтом с Игорем Акинфеевым, который лучше всех в команде поет? Ну конечно, почему нет? Вот подучу немного русский, и будет прикольно попробовать", — добавил хавбек. На данный момент ЦСКА расположился в таблице национального первенства на четвертом месте, имея в своем активе после восьми туров 16 очков. Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА Хердюр Магнуссон сравнил его клуб с московским "Спартаком"

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