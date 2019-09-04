Караваев прокомментировал свой переезд в Зенит

Караваев считает переезд в Зенит шагом вперед в его карьере

Новичок Зенита Вячеслав Караваев, перебравшийся в стан сине-бело-голубых первого сентября из голландского Витесса, прокомментировал свой трансфер, передает официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Очень рад присоединиться к Зениту. Для меня это шаг вперед. Надеюсь приносить пользу команде и с нетерпением жду, когда присоединюсь к ней. Но сейчас самое важное — сборная. Сыграем, а потом спокойно отправлюсь в клуб, — заявил защитник. Судя по информации российских СМИ, зенитчики заплатили своим нидерландским коллегам за переезд спортсмена порядка €8 млн

Тяжело ли будет играть в Лиге чемпионов после Чехии и Голландии? Лига чемпионов — это всегда тяжело, но и очень интересно. Любой мечтает в ней играть. Пока сложно загадывать. А если сравнивать чешский, голландский и российский чемпионат, то для меня, повторюсь, это однозначно шаг вперед, — добавил футболист.

В предыдущем сезоне Караваев вышел на поле в составе Витесса 45 раз и забил один гол.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Вячеслава Караева из Витесса в Зенит.