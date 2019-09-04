Зобнин назвал имя своей новорожденной дочери

Зобнин озвучил имя своей новорожденной дочери

Опорный хавбек поделился своими эмоциями от рождения ребенка.

"Пошел на теоретическое занятие и выключил телефон, а по его окончании мне прислали фотографии дочки. После этого отпросился у тренера, съездил на часик к родным, повидался, дочка спала. Решили назвать Региной. Испытываю непередаваемые эмоции и чувства", — сказал Зобнин.

Полузащитник в 2017 году стал чемпионом страны и обладателем Олимп — Суперкубка России по футболу.

Ранее сообщалось, что сборная России поздравила Зобнина с рождением дочери.