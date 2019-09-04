Зобнин назвал имя своей новорожденной дочери

Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал о том, как назвал свою дочь. Об этом пишет "Чемпионат.com".
Опорный хавбек поделился своими эмоциями от рождения ребенка.
"Пошел на теоретическое занятие и выключил телефон, а по его окончании мне прислали фотографии дочки. После этого отпросился у тренера, съездил на часик к родным, повидался, дочка спала. Решили назвать Региной. Испытываю непередаваемые эмоции и чувства", — сказал Зобнин.
Полузащитник в 2017 году стал чемпионом страны и обладателем Олимп — Суперкубка России по футболу.
Ранее сообщалось, что сборная России поздравила Зобнина с рождением дочери.