Кокорину и Мамаеву ограничат выезд из России

Футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев , а также брат Кокорина Кирилл после выхода из колонии не смогут покинуть Россию без особой необходимости. Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика.

Адвокат объяснил, что условно-досрочное освобождение (УДО) предусматривает некоторые ограничения. Они описаны в судебном акте, но защитники футболистов эти документы пока не видели.

«Совершенно точно ребята не смогут покинуть пределы России без случая особой необходимости. Это, например, по состоянию здоровья освобожденного или родственника для оказания помощи», — заявил Барик.

Суд установит срок, в течение которого будут действовать ограничения.

Барик уточнил, что футболисты выйдут на свободу 17 сентября. По его словам, после этого им придется периодически приходить в специальный орган и отмечаться, «что у них все хорошо».

«Им могут звонить, а могут и прийти проверить», — подчеркнул он.

В прошлом году были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО

Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО фигурантов освободили раньше.