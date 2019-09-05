Глушаков покаялся перед болельщиками «Спартака»

Публикация в соцсети посвящена интервью футболиста одному из электронных изданий. Глушаков отметил, что рассказал собеседнику всё, «о чём не мог говорить раньше».

«Могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и Спартака последние полтора года!» — написал спортсмен (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.).

Ранее фанаты «Спартака» из объединения «Ультра Север» обвинили капитана «красно-белых» в том что, он предал клуб и потребовали исключить его из команды. Болельщики в группе объединения в «ВКонтакте» пояснили , что Глушаков предал всех «кто душой переживает за команду», поскольку капитан неоднократно подговаривал команду намеренно проигрывать матчи, а также позволял себе публично критиковать действия тренера, что по неписаным правилам сообщества запрещено.

19 июня 2019 года стало известно, что «Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.