Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
30 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Динамо М Динамо М
30 августа

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Севилья
Севилья
1 1
Сельта Сельта
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
30 августа

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
31 августа

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Оренбург Оренбург
Рубин
Рубин
0 3
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Ростов Ростов
31 августа

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
3 1
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Уотфорд Уотфорд
31 августа

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 2
Барселона Барселона
Леванте
Леванте
2 0
Вальядолид Вальядолид
Хетафе
Хетафе
1 1
Алавес Алавес
31 августа

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
1 2
Кёльн Кёльн
Шальке-04
Шальке-04
3 0
Герта Герта
1 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 4
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
1 2
ЦСКА ЦСКА
Спартак М
Спартак М
0 1
Зенит Зенит
1 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
2 2
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
1 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 0
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
0 3
Гранада Гранада
Атлетико М
Атлетико М
3 2
Эйбар Эйбар
1 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
3 2
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Фортуна Фортуна

Глушаков покаялся перед болельщиками «Спартака» 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Глушаков покаялся перед болельщиками «Спартака»
Фото: РИА Новости
Бывший капитан футбольного московского «Спартака» Денис Глушаков извинился перед болельщиками красно-белых за «грязь» вокруг команды в последнее время. Публичные извинения спортсмен принёс фанатам на своей странице в Instagram.
Публикация в соцсети посвящена интервью футболиста одному из электронных изданий. Глушаков отметил, что рассказал собеседнику всё, «о чём не мог говорить раньше».
«Могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и Спартака последние полтора года!» — написал спортсмен (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.).
Ранее фанаты «Спартака» из объединения «Ультра Север» обвинили капитана «красно-белых» в том что, он предал клуб и потребовали исключить его из команды. Болельщики в группе объединения в «ВКонтакте» пояснили, что Глушаков предал всех «кто душой переживает за команду», поскольку капитан неоднократно подговаривал команду намеренно проигрывать матчи, а также позволял себе публично критиковать действия тренера, что по неписаным правилам сообщества запрещено.
19 июня 2019 года стало известно, что «Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Футбол , Денис Глушаков , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Панарин прокомментировал переезд в США
Панарин прокомментировал переезд в США
Вартапетов прокомментировал уход из «Спартака»
Вартапетов прокомментировал уход из «Спартака»
Друг Хабиба хочет выйти в октагон с Макгрегором
Друг Хабиба хочет выйти в октагон с Макгрегором1
В РФС рассказали, когда решат футбольную судьбу Мамаева
В РФС рассказали, когда решат футбольную судьбу Мамаева
ФИФА назвала лучших футболистов планеты
ФИФА назвала лучших футболистов планеты
Видео
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
01:01
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
Летние виды спорта Прочее
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
00:21
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
Теннис
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
Над Шараповой поиздевались после поражения
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
Российская спортсменка умерла в 25 лет
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение