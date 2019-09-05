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Дзюба высказался о «Ливерпуле» и Клоппе 

Soccer News + ещё 5 4 часа назад
Дзюба высказался о «Ливерпуле» и Клоппе
Фото: РИА Новости
Нападающий "Зенита" и Артем Дзюба в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, поделился своим мнением о "Ливерпуле" и главном тренере клуба Юргене Клоппе.
"Сейчас Британия ассоциируется у меня с английским футболом, это понятно. Но самое любимое — "Ливерпуль" и Юрген Клопп. Мне нравится вся команда и тренер лично. Он крутой дядька", — приводят слова Дзюбы российские СМИ.
Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в 21:45 по московскому времени.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов.
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