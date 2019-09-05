Дзюба высказался о «Ливерпуле» и Клоппе

"Сейчас Британия ассоциируется у меня с английским футболом, это понятно. Но самое любимое — "Ливерпуль" и Юрген Клопп. Мне нравится вся команда и тренер лично. Он крутой дядька", — приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов.