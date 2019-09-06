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30 августа
Российская Премьер-лига
1 из 1
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Крылья Советов
0
—
0
Динамо М
30 августа
Испанская Примера
2 из 2
Все матчи
Севилья
1
—
1
Сельта
Атлетик Б
2
—
0
Реал Сосьедад
30 августа
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Боруссия М
1
—
3
РБ Лейпциг
31 августа
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Уфа
1
—
2
Оренбург
Рубин
0
—
3
Сочи
Локомотив М
1
—
2
Ростов
31 августа
Английская Премьер-лига
3 из 8
Все матчи
Саутгемптон
1
—
1
Манчестер Юнайтед
Челси
2
—
2
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1
—
1
Уотфорд
31 августа
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Осасуна
2
—
2
Барселона
Леванте
2
—
0
Вальядолид
Хетафе
1
—
1
Алавес
31 августа
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Шальке-04
3
—
0
Герта
Фрайбург
1
—
2
Кёльн
Байер
0
—
0
Хоффенхайм
1 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Урал
2
—
4
Краснодар
Арсенал
1
—
2
ЦСКА
Спартак М
0
—
1
Зенит
1 сентября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Эвертон
3
—
2
Вулверхэмптон
Арсенал
2
—
2
Тоттенхэм Хотспур
1 сентября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Валенсия
2
—
0
Мальорка
Эспаньол
0
—
3
Гранада
Атлетико М
3
—
2
Эйбар
1 сентября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вердер
3
—
2
Аугсбург
Айнтрахт Ф
2
—
1
Фортуна